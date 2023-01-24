Экс-глава Киевской ОГА Кулеба получил должность заместителя главы ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Киевской ОВА Алексея Кулебу на должность заместителя Руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН.
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"Назначить Кулебу Алексея Владимировича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав ОВА, среди них был и Алексей Кулеба.
Как сообщал УНН, Кирилл Тимошенко подтвердил в своем Telegram, что увольняется с должности заместителя руководителя Офиса Президента.
Вскоре Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя руководителя Офиса Президента.