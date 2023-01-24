Офіційно: Тимошенка звільнили з посади заступника керівника ОП

Цитата

"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою", - ідеться у документі.

Доповнення

Після повідомлень у ЗМІ Кирило Тимошенко підтвердив у своєму Telegram, що звільняється з посади заступника керівника Офісу Президента, показавши відповідну заяву від 23 січня.

Довідково

Тимошенко указом Президента України 21 травня 2019 року був призначений заступником глави Адміністрації Президента Україна, згодом, після реформування АП в Офіс, - заступником керівника Офісу Президента України від 25 червня 2019 року.

До цього був продюсером низки продакшн-студій, працював у сфері теле- та кіновиробництві, PR та консалтингу, організації івентів. Працював як продюсер над створенням більше ніж 100 рекламних та соціальних роликів, понад 30 публіцистичних проектів, більше як 10 документальних та художніх фільмів.