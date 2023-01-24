Заступник керівника ОП Тимошенко написав заяву про звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кирило Тимошенко підтвердив у своєму Telegram, що звільняється з посади заступника керівника Офісу Президента, пише УНН.
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"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла", - написав Тимошенко.
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Він також подякував мерам міст, директорату з питань регіональної політики Офісу Президента, Збройним Силам України та власній родині за підтримку.
"Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко", - додав Тимошенко під опублікованим фото із заявою про звільнення.
Доповнення
ЗМІ повідомили, що заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.
17 січня радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади.
Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ.