Заместитель руководителя ОП Тимошенко написал заявление об увольнении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кирилл Тимошенко подтвердил в своем Telegram, что увольняется с должности заместителя руководителя Офиса Президента, пишет УНН.
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"Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света", - написал Тимошенко.
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Он также поблагодарил мэров городов, директорат по вопросам региональной политики Офиса Президента, Вооруженные Силы Украины и собственную семью за поддержку.
"Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко", - добавил Тимошенко под опубликованным фото с заявлением об увольнении.
Дополнение
СМИ сообщили, что заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.
17 января советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности.
Офис Президента принял заявление Арестовича на увольнение с должности внештатного советника ОПУ.