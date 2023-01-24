Заместитель руководителя ОП Тимошенко написал заявление об увольнении

Цитата

"Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света", - написал Тимошенко.

Детали

Он также поблагодарил мэров городов, директорат по вопросам региональной политики Офиса Президента, Вооруженные Силы Украины и собственную семью за поддержку.

"Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко", - добавил Тимошенко под опубликованным фото с заявлением об увольнении.

Дополнение

СМИ сообщили, что заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

17 января советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности.

Офис Президента принял заявление Арестовича на увольнение с должности внештатного советника ОПУ.