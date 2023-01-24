Официально: Тимошенко уволили с должности заместителя руководителя ОП

Цитата

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в документе.

Дополнение

После сообщений в СМИ Кирилл Тимошенко подтвердил в своем Telegram, что увольняется с должности заместителя руководителя Офиса Президента, показав соответствующее заявление от 23 января.

Справочно

Тимошенко указом Президента Украины 21 мая 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента Украины, впоследствии, после реформирования АП в Офис, - заместителем руководителя Офиса Президента Украины от 25 июня 2019 года.

До этого был продюсером ряда продакшн-студий, работал в сфере теле- и кинопроизводства, PR и консалтинга, организации ивентов. Работал как продюсер над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, более 30 публицистических проектов, более 10 документальных и художественных фильмов.