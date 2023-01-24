Зеленський звільнив п'ятьох голів ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів ОВА, підписавши відповідні укази, передає УНН.
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Відповідно до документів, посади втратили:
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко,
голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух,
голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький,
голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич,
голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
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Кабінет міністрів України погодив звільнення п'ятьох голів обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської.