Кабмін погодив звільнення п'ятьох керівників ОВА: про кого йдеться

КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України погодив звільнення п'ятьох голів обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.