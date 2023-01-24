Кабмін погодив звільнення п'ятьох керівників ОВА: про кого йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України погодив звільнення п'ятьох голів обласних державних адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Мельничук повідомив, що погоджено звільнення:
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- Резніченка Валентина Михайловича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
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- Старуха Олександра Васильовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації;
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- Кулеби Олексія Володимировича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;
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- Живицького Дмитра Олексійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;
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- Янушевича Ярослава Володимировича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
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Доповнення
Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністрів.