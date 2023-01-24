Сезон відставок: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 9432 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 19785 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 31489 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 41690 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 73282 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 50006 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 103940 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75691 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61904 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119444 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 46326 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36768 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 92872 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37323 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33533 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 73287 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 93389 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 103941 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 226329 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275772 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33870 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37648 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29863 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34096 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49531 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Сезон відставок: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів

Київ • УНН

 • 1138014 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука у Telegram.

Сезон відставок: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів

Деталі

За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України звільнено:

  • Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України;
  • Івана Лукерю з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В’ячеслава Негоду з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Вячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України;
  • Анатолія Іванкевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Віктора Вишньова з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас, з його слів, на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Олексія Соболєва.

Доповнення

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Ця відставка не єдина останнім часом.

Сьогодні стало відомо, що Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора. А також про звільнення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та заступника міністра розвитку громад і територій Івана Лукері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02