Сезон відставок: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів

Деталі

За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України звільнено:



Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України;



Івана Лукерю з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;



В’ячеслава Негоду з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;



Вячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України;



Анатолія Іванкевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;



Віктора Вишньова з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Водночас, з його слів, на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Олексія Соболєва.

Доповнення

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Ця відставка не єдина останнім часом.

Сьогодні стало відомо, що Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора. А також про звільнення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та заступника міністра розвитку громад і територій Івана Лукері.