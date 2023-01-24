Сезон відставок: Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука у Telegram.
Деталі
За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України звільнено:
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- Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України;
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- Івана Лукерю з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
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- В’ячеслава Негоду з посади заступника міністра розвитку громад та територій України;
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- Вячеслава Шаповалова з посади заступника міністра оборони України;
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- Анатолія Іванкевича з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
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- Віктора Вишньова з посади заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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Водночас, з його слів, на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Олексія Соболєва.
Доповнення
Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.
Ця відставка не єдина останнім часом.
Сьогодні стало відомо, що Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора. А також про звільнення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та заступника міністра розвитку громад і територій Івана Лукері.