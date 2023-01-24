Сезон отставок: Кабмин уволил четырех заместителей министров

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины уволены:



Виталия Музыченко с должности заместителя министра социальной политики Украины;



Ивана Лукерю с должности заместителя министра развития громад и территорий Украины;



Вячеслава Негоду с должности заместителя министра развития громад и территорий Украины;



Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра обороны Украины;



Анатолия Иванкевича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;



Виктора Вишнева с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.



В то же время, по его словам, на должность заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Алексей Соболев.

Дополнение

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Эта отставка не единственная за последнее время.

Сегодня стало известно, что Алексей Симоненко уволен с должности заместителя Генпрокурора. А также об увольнении заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и заместителя министра развития громад и территорий Ивана Лукери.