Сезон отставок: Кабмин уволил четырех заместителей министров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.
Детали
По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины уволены:
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- Виталия Музыченко с должности заместителя министра социальной политики Украины;
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- Ивана Лукерю с должности заместителя министра развития громад и территорий Украины;
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- Вячеслава Негоду с должности заместителя министра развития громад и территорий Украины;
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- Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра обороны Украины;
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- Анатолия Иванкевича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
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- Виктора Вишнева с должности заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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В то же время, по его словам, на должность заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Алексей Соболев.
Дополнение
Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
Эта отставка не единственная за последнее время.
Сегодня стало известно, что Алексей Симоненко уволен с должности заместителя Генпрокурора. А также об увольнении заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и заместителя министра развития громад и территорий Ивана Лукери.