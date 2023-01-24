Кабмин согласовал увольнение пятерых руководителей ОВА: о ком идет речь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение пяти глав областных государственных администраций: Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что согласовано увольнение:
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- Резниченко Валентина Михайловича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
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- Старуха Александра Васильевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации;
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- Кулебы Алексея Владимировича с должности председателя Киевской областной государственной администрации;
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- Живицкого Дмитрия Алексеевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации;
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- Янушевича Ярослава Владимировича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.
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Дополнение
Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министров.