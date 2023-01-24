Зеленский уволил пятерых глав ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав ОГА, подписав соответствующие указы, передает УНН.
Детали
Согласно документам, должности потеряли:
председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко,
председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух,
председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий,
председатель Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич,
председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
Ранее
Кабинет министров Украины согласовал увольнение пяти глав областных государственных администраций: Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской.