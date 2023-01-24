Ексголова Київської ОВА Кулеба отримав посаду заступника голови ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив ексголову Київської ОВА Олексія Кулебу на посаду заступника Керівника Офісу Президента України, передає УНН.
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"Призначити Кулебу Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів ОВА, серед них був і Олексій Кулеба.
Як повідомляв УНН, Кирило Тимошенко підтвердив у своєму Telegram, що звільняється з посади заступника керівника Офісу Президента.
Невдовзі Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента.