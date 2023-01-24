Ексголова Київської ОВА Кулеба отримав посаду заступника голови ОП

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"Призначити Кулебу Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів ОВА, серед них був і Олексій Кулеба.

Як повідомляв УНН, Кирило Тимошенко підтвердив у своєму Telegram, що звільняється з посади заступника керівника Офісу Президента.

Невдовзі Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента.