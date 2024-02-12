Фарион проиграла суд по восстановлению в должности "Львовской политехники"

Общественный деятель и экс-нардеп Ирина Фарион проиграла суд в отношении профессора кафедры украинского языка в Национальном университете "Львовская политехника". Об этом пишет УНН со ссылкой на данные судебного реестра.

Детали

Отмечается, что в своем иске Фарион отметила, что уровень ее компетенции, профессиональные навыки, работа в должности преподавателя университета, а также научные труды и законотворческая деятельность на выборных должностях, свидетельствуют о том, что она последовательно придерживается принципов внедрения государственного языка во все сферы жизнедеятельности страны.

Зато суд отметил, что не оценивает ее уровень профессиональных навыков или компетентности. Также не ставится под сомнение ее квалификация и вклад в развитие украинской филологии, языкознания и количество научного достояния.

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В то же время суд согласился с доводами представителей львовского вуза о том, что во время, когда стоит вопрос существования украинского государства, разжигать вражду, в частности публично унижать воинов, из-за того, что они не говорят на украинском языке, недопустимо

Трудно представить, что чувствуют защитники нашего государства, которые в силу тех или иных обстоятельств, используют русский язык в общении, когда слышат, что их оценивают таким образом. Оценивая моральный аспект высказываний истца, нельзя оставить без внимания чувства военнослужащих названной категории, среди которых, вне всякого сомнения, есть люди, которые получили ранения или инвалидность на всю жизнь, а также чувства родных и близких погибших героев. Не вызывает никакого сомнения у суда то, что такое поведение истца (Ирины Фарион - ред.) может демотивировать защитников страны", - сделал вывод суд. - говорится в решении суда.

Относительно же увольнения Фарион с должности суд постановил, что университет имел обоснованные основания считать, что дальнейшая деятельность языковеда пагубно повлияет на репутацию заведения.

Принимая решение об увольнении истца и применяя соответствующее основание, определенное Кодексом законов о труде, ответчик исходил из конкретного поступка и поведения истца, которое было продемонстрировано широкой общественности в публичном пространстве. Кроме того, ответчик имел обоснованные основания считать, что дальнейшая трудовая деятельность истца в учебном заведении может привести к непоправимым репутационным потерям для университета, ведь очевидно, что оставление истца в трудовых отношениях могло быть оценено обществом как одобрение ее действий и поведения коллективом этого учебного заведения - говорится в решении суда.

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Дополнение

Следует заметить, что суд целиком и полностью соглашается с тем, что вопрос языка для существования государства является чрезвычайно важным, ведь язык является одним из самых фундаментальных аспектов жизни и он является не только инструментом общения, но средством к пониманию культуры, истории, традиций и идентичности народа (нации).

Однако суд отметил, что суд убежден: Ирина Фарион не имеет непосредственной принадлежности к военной службе (не является кадровым военнослужащим или служащим ВСУ, прессаташе подразделений ВСУ, экспертом с профессиональным военным образованием и т.д.).

Поэтому, отметил суд, военнослужащие и их командиры вполне способны решить языковой вопрос самостоятельно, тем более, что их сознание и гражданская ответственность у общества не вызывает никакого сомнения

Кроме того, суд подчеркнул, что невозможно сравнивать учебную аудиторию, где, как правило, и занимаются изучением языка, с окопом, блиндажем и казармой, "не говоря уже о том, что исходя из ситуации в стране, у военнослужащих, которые не владеют украинским языком, объективно нет ни времени, ни возможностей для надлежащего его изучения".

Напомним

Бывший народный депутат от ВО "Свобода", языковед и преподаватель из Львова Ирина Фарион вызвала политический "языковой" скандал: языковед в интервью Янине Соколовой заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою.

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Также Фарион потребовала от военного командования Украины "принять меры" в отношении заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, которые ее раскритиковали.

Эти заявления вызвали волну критики в адрес Фарион. Студенты университета "Львовская политехника", где преподает Фарион, устраивали акции протеста для ее увольнения.

В дальнейшем у себя в Telegram языковед резко реагировала на критику, называла бойцов "москворотыми быками" и публиковала заявления тех, кто стал на ее сторону.