Фаріон програла суд із поновлення на посаді "Львівської політехніки"

Громадська діячка і екснардепка Ірина Фаріон програла суд щодо професора кафедри української мови у Національному університеті "Львівська політехніка". Про це пише УНН з посиланням на дані судового реєстру.

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Зазначається, що у своєму позові Фаріон зазначила, що рівень її компетенції, професійні навички, робота на посаді викладача університету, а також наукові праці та законотворча діяльність на виборних посадах, свідчать про те, що вона послідовно дотримується принципів запровадження державної мови в усі сфери життєдіяльності країни.

Натомість суд наголосив, що не оцінює її рівень професійних навичок чи компетентності. Також не ставиться під сумнів її кваліфікація та внесок у розвиток української філології, мовознавства та кількість наукового надбання.

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Водночас суд погодився з доводами представників львівського вишу про те, що у час, коли стоїть питання існування української держави, розпалювати ворожнечу, зокрема публічно принижувати воїнів, через те, що вони не розмовляють українською мовою, є неприпустимим

Важко уявити, що відчувають захисники нашої держави, які в силу тих чи інших обставин, використовують російську мову у спілкуванні, коли чують, що їх оцінюють у такий спосіб. Оцінюючи моральний аспект висловлювань позивача, не можна залишити поза увагою почуття військовослужбовців названої категорії, серед яких, поза усяким сумнівом, є люди, які отримали поранення чи інвалідність на усе життя, а також почуття рідних та близьких загиблих героїв. Не викликає жодного сумніву у суду те, що така поведінка позивача (Ірини Фаріон – ред.) може демотивувати захисників країни", – зробив висновок суд. - йдеться у рішенні суду.

Щодо ж до звільнення Фаріон з посади суд постановив, що університет мав обґрунтовані підстави вважати, що подальша діяльність мовознавці згубно вплине на репутацію закладу.

Приймаючи рішення про звільнення позивача та застосовуючи відповідну підставу, визначену Кодексом законів про працю, відповідач виходив з конкретного вчинку та поведінки позивача, яка була продемонстрована на широкий загал у публічному просторі. Крім того, відповідач мав обґрунтовані підстави вважати, що подальша трудова діяльність позивача у навчальному закладі може спричинити непоправних репутаційних втрат для університету, адже очевидним є те, що залишення позивача у трудових відносинах могло бути оцінено суспільством як схвалення її дій та поведінки колективом цього навчального закладу - йдеться в рішенні суду.

Доповнення

Слід зауважити, що суд цілком і повністю погоджується з тим, що питання мови для існування держави є надзвичайно важливим, адже мова є одним з найфундаментальніших аспектів життя і вона є не лише інструментом спілкування, але засобом до розуміння культури, історії, традицій та ідентичності народу (нації).

Проте суд наголосив, що суд переконаний: Ірина Фаріон не має безпосередньої приналежності до військової служби (не є кадровим військовослужбовцем чи службовцем ЗСУ, пресаташе підрозділів ЗСУ, експертом з фаховою військовою освітою тощо).

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Тому, зауважив суд, військовослужбовці і їх командири цілком спроможні вирішити мовне питання самостійно, тим більше, що їх свідомість та громадянська відповідальність у суспільства не викликає жодного сумніву

Окрім того, суд підкреслив, що неможливо порівнювати навчальну аудиторію, де, як правило, і займаються вивченням мови, з окопом, бліндажем та казармою, "не говорячи вже про те, що виходячи з ситуації у країні, у військовослужбовців, які не володіють українською мовою, об`єктивно немає ні часу, ні можливостей для належного її вивчення".

Нагадаємо

Колишня народна депутатка від ВО "Свобода", мовознавиця й викладачка зі Львова Ірина Фаріон спричинила політичний "мовний" скандал: мовознавиця в інтерв’ю Яніні Соколовій заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі військовослужбовці бригади "Азов" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою.

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Також Фаріон вимагала від військового командування України "вжити заходів" щодо заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна та начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, які її розкритикували.

Ці заяви викликали хвилю критики на адресу Фаріон. Студенти університету "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, влаштовували акції протесту задля її звільнення.

Надалі у себе в Telegram мовознавиця різко реагувала на критику, називала бійців "москворотими биками" та публікувала заяви тих, хто став на її бік.