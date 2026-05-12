Прокурор САП заявил, что Ермак советовался с гадалкой перед важными назначениями

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания ВАКС заявил, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы советовался с гадалкой перед важными кадровыми назначениями, передает корреспондент УНН.

Заявление прозвучало во время оглашения материалов стороны обвинения по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

Кроме того, сторона обвинения заявила, что возможное влияние Ермака на назначение лиц на высокие государственные должности, в частности в правоохранительных органах, может быть использовано для препятствования досудебному расследованию.

Прокуроры считают это одним из рисков, которые должны быть учтены судом при избрании меры пресечения.

Адвокат Ермака попросил отложить рассмотрение меры пресечения из-за объема материалов дела

"Возможное влияние Андрея Ермака на назначение лиц на высшие должности, в том числе в правоохранительные органы, может быть использовано для препятствования осуществлению досудебного расследования", – заявила сторона обвинения во время заседания ВАКС.

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассказали детали подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Высший антикоррупционный суд сообщил, что назначил к рассмотрению ходатайство о применении меры пресечения экс-руководителю Офиса Президента Украины.

29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них говорится об имениях кооператива "Династия".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ при этом обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

"Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Ряду фигурантов сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.