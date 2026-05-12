Адвокат Ермака попросил отложить рассмотрение меры пресечения из-за объема материалов дела
Киев • УНН
Адвокат Ермака просит отложить суд из-за большого объема материалов дела. Его подозревают в легализации 460 миллионов на строительстве под Киевом.
Адвокат бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака Игорь Фомин попросил Высший антикоррупционный суд отложить рассмотрение ходатайства о мере пресечения из-за большого объема материалов дела. Об этом сообщает корреспондент УНН из зала суда.
По словам защиты, стороне адвокатов не удалось полностью ознакомиться со всеми материалами уголовного производства.
НАБУ и САП подозревают Ермака в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Прокуроры просят для него либо арест, либо залог в 180 млн грн.