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Экономика еврозоны неожиданно выросла на 0,4% в третьем квартале

Экономика еврозоны неожиданно выросла на 0,4% в третьем квартале

Киев  •  УНН

15:50 • 4467 просмотра

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ВВП еврозоны показал рост на 0,4% с июля по сентябрь, превысив прогнозы. Ирландия лидирует с ростом в 2%, а Испания и Франция демонстрируют уверенное развитие благодаря туризму и Олимпийским играм.

Экономика еврозоны демонстрирует рост не смотря на пессимистичные прогнозы: с июля по сентябрь ВВП еврозоны вырос на 0,4%, что на 0,2% больше, чем в предыдущем квартале. Как пишет УНН, об этом сообщило Рolitico со ссылкой на данные Евростата.

Детали

На национальном уровне Германия, Испания и Франция продемонстрировали рост, превзошедший ожидания, в то время как рост экономики Италии оказался ниже ожиданий.

Ирландия показала лучшие результаты, увеличившись на 2%. Также Испания показала уверенный рост на 0,8%. Этому способствовало резкое увеличение числа туристов после окончания пандемии. За первые восемь месяцев года Испания приняла более 64 миллионов туристов, что является самым высоким показателем с начала ведения учета.

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Французская экономика также продемонстрировала удивительную жизнеспособность, увеличившись на 0,4%, в основном благодаря дополнительной активности, вызванной Олимпийскими играми в августе. Напротив, Италия вообще не выросла из-за выраженного спада в производстве.

Германия выросла на 0,2% за квартал, не оправдав ожиданий небольшого сокращения. Статистическое агентство Destatis объяснило это сильным государственным и частным потреблением. Последнее было трудно отслеживать в этом году, поскольку страна не публиковала никаких данных о розничных продажах с весны. Но последние данные о потребительских настроениях, похоже, подтверждают картину Destatis: прогнозный индекс GfK за ноябрь, опубликованный во вторник, достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года. И ожидания доходов, и, что особенно важно, готовность покупать улучшились второй месяц подряд.

Однако сюрприз Германии был компенсирован значительным пересмотром в сторону понижения ее данных за второй квартал, которые показали сокращение на 0,3%, что больше соответствовало сохраняющейся слабости данных по промышленному производству и заказам в этот период.

Венгрия и Швеция сократились в третьем квартале на 0,7% и 0,1% соответственно, в то время как чешская экономика выросла меньше, чем ожидалось, всего на 0,3%.

Включая страны, не входящие в еврозону, экономика ЕС в целом выросла на 0,3%, не изменившись по сравнению со вторым кварталом.

Напомним

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
irlandiyaИрландия
frantsiyaФранция
shvetsiyaШвеция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
kitaiКитай
vengriyaВенгрия