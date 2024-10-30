Экономика еврозоны неожиданно выросла на 0,4% в третьем квартале

Экономика еврозоны демонстрирует рост не смотря на пессимистичные прогнозы: с июля по сентябрь ВВП еврозоны вырос на 0,4%, что на 0,2% больше, чем в предыдущем квартале. Как пишет УНН, об этом сообщило Рolitico со ссылкой на данные Евростата.

Детали

На национальном уровне Германия, Испания и Франция продемонстрировали рост, превзошедший ожидания, в то время как рост экономики Италии оказался ниже ожиданий.

Ирландия показала лучшие результаты, увеличившись на 2%. Также Испания показала уверенный рост на 0,8%. Этому способствовало резкое увеличение числа туристов после окончания пандемии. За первые восемь месяцев года Испания приняла более 64 миллионов туристов, что является самым высоким показателем с начала ведения учета.

Исландия показала рекордный рост экономики после перехода на 4-дневную неделю - исследование

Французская экономика также продемонстрировала удивительную жизнеспособность, увеличившись на 0,4%, в основном благодаря дополнительной активности, вызванной Олимпийскими играми в августе. Напротив, Италия вообще не выросла из-за выраженного спада в производстве.

Германия выросла на 0,2% за квартал, не оправдав ожиданий небольшого сокращения. Статистическое агентство Destatis объяснило это сильным государственным и частным потреблением. Последнее было трудно отслеживать в этом году, поскольку страна не публиковала никаких данных о розничных продажах с весны. Но последние данные о потребительских настроениях, похоже, подтверждают картину Destatis: прогнозный индекс GfK за ноябрь, опубликованный во вторник, достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года. И ожидания доходов, и, что особенно важно, готовность покупать улучшились второй месяц подряд.

Однако сюрприз Германии был компенсирован значительным пересмотром в сторону понижения ее данных за второй квартал, которые показали сокращение на 0,3%, что больше соответствовало сохраняющейся слабости данных по промышленному производству и заказам в этот период.

Венгрия и Швеция сократились в третьем квартале на 0,7% и 0,1% соответственно, в то время как чешская экономика выросла меньше, чем ожидалось, всего на 0,3%.

Включая страны, не входящие в еврозону, экономика ЕС в целом выросла на 0,3%, не изменившись по сравнению со вторым кварталом.

Напомним

Глава МВФ предупредила о возможном падении годового роста экономики Китая ниже 4%. Основной причиной являются проблемы в секторе недвижимости и низкое доверие потребителей.

В 2025 году россия планирует увеличить оборонные расходы до 6,2% ВВП - Bloomberg