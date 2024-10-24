Годовой рост экономики Китая может упасть "значительно ниже" 4% - МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что годовой экономический рост Китая может упасть "значительно ниже" 4%, если страна не проведет реформы для стимулирования внутреннего потребления. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Основным препятствием для повышения доверия китайских потребителей является его проблемный сектор недвижимости. По словам Георгиевой, необходимо принять меры для решения этой проблемы.

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