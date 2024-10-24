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Річне зростання економіки Китаю може впасти "значно нижче" 4% - МВФ

Київ • УНН

 • 20219 перегляди

Голова МВФ попередила про можливе падіння річного зростання економіки Китаю нижче 4%. Основною причиною є проблеми в секторі нерухомості та низька довіра споживачів.

Річне зростання економіки Китаю може впасти "значно нижче" 4% - МВФ

Голова МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що річне економічне зростання Китаю може впасти "значно нижче" 4%, якщо країна не проведе реформи для стимулювання внутрішнього споживання. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Основною перешкодою для підвищення довіри китайських споживачів є його проблемний сектор нерухомості. За словами Георгієвої, необхідно вжити заходів для розв'язання цієї проблеми.

Китай обурений санкціями США проти їх компаній, які постачали БПЛА росії24.10.24, 16:32 • 18594 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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