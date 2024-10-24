Річне зростання економіки Китаю може впасти "значно нижче" 4% - МВФ
Київ • УНН
Голова МВФ попередила про можливе падіння річного зростання економіки Китаю нижче 4%. Основною причиною є проблеми в секторі нерухомості та низька довіра споживачів.
Голова МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що річне економічне зростання Китаю може впасти "значно нижче" 4%, якщо країна не проведе реформи для стимулювання внутрішнього споживання. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Основною перешкодою для підвищення довіри китайських споживачів є його проблемний сектор нерухомості. За словами Георгієвої, необхідно вжити заходів для розв'язання цієї проблеми.
Китай обурений санкціями США проти їх компаній, які постачали БПЛА росії24.10.24, 16:32 • 18594 перегляди