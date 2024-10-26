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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исландия показала рекордный рост экономики после перехода на 4-дневную неделю - исследование

Исландия показала рекордный рост экономики после перехода на 4-дневную неделю - исследование

Киев  •  УНН

16:08 • 477 просмотра

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Экономика Исландии выросла на 5% в 2023 году после внедрения 4-дневной рабочей недели без снижения зарплаты. 51% работников страны перешли на сокращенный график, сохранив производительность.

Экономика Исландии в 2023 году продемонстрировала рост на 5% после того, как власти страны ввели 4-дневную рабочую неделю без потери оплаты труда. Согласно новому исследованию, теперь темпы роста экономики Исландии опережают большинство европейских стран. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

В прошлом году в Исландии наблюдался более быстрый экономический рост, чем в большинстве европейских стран, а уровень безработицы в стране был одним из самых низких в Европе, отмечают Институт автономии Великобритании и Ассоциация за устойчивое развитие и демократию Исландии (ALDA).

В 2023 году экономика Исландии выросла на 5%, что является вторым по темпам роста после Мальты среди богатых европейских экономик, согласно последнему отчету Международного валютного фонда World Economic Outlook, опубликованному на этой неделе. Это намного выше среднего темпа роста страны, составлявшего почти 2% за десятилетие с 2006 по 2015 год.

По данным двух аналитических центров, в период с 2020 до 2022 года 51% работников в стране приняли предложение о сокращении рабочего времени, включая четырехдневную рабочую неделю. По их данным, на сегодня эта цифра будет еще выше.

Это исследование демонстрирует реальную историю успеха: сокращенный рабочий день стал широко распространенным явлением в Исландии. Их экономика сильна по ряду показателей

- заявил Гудмундур Д. Харальдссон, исследователь из Alda.

Институт автономии и ALDA также заявили, что низкий уровень безработицы в Исландии является «убедительным показателем жизнеспособности экономики».

Добавим

Во время эксперимента по снижению рабочей нагрузки, государственные служащие в Исландии работали 35-36 часов в неделю без снижения оплаты. Многие участники ранее работали 40 часов в неделю.

Бельгия вводит четырехдневную рабочую неделю21 ноября 2022, 13:01 • 375345 просмотров

Эксперимент на начальном этапе охватывал 2500 человек - более 1% трудоспособного населения Исландии на тот момент - он был направлен на поддержание или повышение производительности при условии улучшения баланса между работой и личной жизнью. Исследователи обнаружили, что производительность осталась неизменной или улучшилась на большинстве рабочих мест, в то время как благополучие работников «резко» возросло по ряду показателей: от воспринимаемого стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

После судебных разбирательств исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени для десятков тысяч своих членов по всей стране.

Напомним,

В то же время, в Греции, начиная с 1 июля 2024 года, многие работники будут обязаны работать шесть дней в неделю, в рамках реформы трудового законодательства, направленной на борьбу с «черной занятостью» и упрощение управления в компаниях.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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