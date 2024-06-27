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У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень

Київ • УНН

 • 22298 перегляди

У Греції, починаючи з 1 липня 2024 року, багато працівників будуть зобов'язані працювати шість днів на тиждень, в рамках реформи трудового законодавства, спрямованої на боротьбу з "чорною зайнятістю" і спрощення управління в компаніях.

У Греції з липня офіційно вводять шестиденний робочий тиждень

У Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, повинні будуть працювати шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40-115% від денної зарплати. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

З 1 липня в Греції набуває чинності реформа трудового законодавства, яка включає в себе введення шестиденного робочого тижня. Уряд пояснюючи це спробою побороти "чорну зайнятість". Кажуть, що багатьом людям у країні все одно доводиться перепрацьовувати, але при цьому роботодавці ухиляються від сплати податків і страхування праці. На думку влади, новий закон про шестиденку спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін для прийнятих на роботу і зробить більш прозорими понаднормові.

Згідно з новим законом, ухваленим у Греції восени 2023 року, співробітники, які працюють у шостий день, отримають надбавку до денної заробітної плати на 40%, а якщо шостий день роботи виявиться вихідним днем, то вона збільшиться на 115%.

Ще до набуття чинності закону про шестиденний робочий тиждень греки стали найбільшими трудоголіками в Європі. Працюючи в середньому 41 годину на тиждень, вони перевершують за цим показником громадян усіх інших країн-членів ЄС, маючи при цьому, згідно з даними Євростату, досить низькі доходи.

Нагадаємо

У деяких країнах ЄС обговорюється можливість введення 4-денного робочого тижня. Окрім того, міленіали у США в переважній більшості підтримують чотириденний робочий тиждень, а 74% хочуть скоротити робочий день, як показало нещодавнє опитування, називаючи покращення балансу між роботою та особистим життям і продуктивністю ключовими перевагами.

Греція вивчає нові і старі запити України щодо військової допомоги - ЗМІ24.05.24, 09:56 • 22835 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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