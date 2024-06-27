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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 12:50  •  8661 просмотра

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В Греции, начиная с 1 июля 2024 года, многие работники будут обязаны работать шесть дней в неделю, в рамках реформы трудового законодательства, направленной на борьбу с "черной занятостью" и упрощение управления в компаниях.

В Греции с 1 июля 2024 года многие работники, занятые в промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и в сфере некоторых видов услуг, должны будут работать шесть дней в неделю, если так решит их работодатель. За шестой день им будет выплачиваться надбавка в размере 40-115% от дневной зарплаты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

С 1 июля в Греции вступает в силу реформа трудового законодательства, которая включает в себя введение шестидневной рабочей недели. Правительство объясняя это попыткой побороть "черную занятость". Говорят, что многим людям в стране все равно приходится перерабатывать, но при этом работодатели уклоняются от уплаты налогов и страхования труда. По мнению властей, новый закон о шестидневке упростит управление в компаниях, сократит до шести месяцев испытательный срок для принятых на работу и сделает более прозрачными сверхурочные.

Согласно новому закону, принятому в Греции осенью 2023 года, сотрудники, работающие в шестой день, получат прибавку к дневной заработной плате на 40%, а если шестой день работы окажется выходным днем, то она увеличится на 115%.

Еще до вступления в силу закона о шестидневной рабочей неделе греки стали самыми большими трудоголиками в Европе. Работая в среднем 41 час в неделю, они превосходят по этому показателю граждан всех других стран-членов ЕС, имея при этом, согласно данным Евростата, довольно низкие доходы.

Напомним

В некоторых странах ЕС обсуждается возможность введения 4-дневной рабочей недели. Кроме того, миллениалы в США в подавляющем большинстве поддерживают четырехдневную рабочую неделю, а 74% хотят сократить рабочий день, как показал недавний опрос, называя улучшение баланса между работой и личной жизнью и производительностью ключевыми преимуществами.

Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ24 мая 2024, 06:56 • 21599 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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