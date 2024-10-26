Ісландія показала рекордне зростання економіки після переходу на 4-денний тиждень - дослідження

Економіка Ісландії у 2023 році продемонструвала зростання на 5% після того, як влада країни запровадила 4-денний робочий тиждень без втрати оплати праці. Згідно з новим дослідженням, тепер темпи зростання економіки Ісландії випереджають більшість європейських країн. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Минулого року в Ісландії спостерігалося більш швидке економічне зростання, ніж у більшості європейських країн, а рівень безробіття в країні був одним із найнижчих у Європі, зазначають Інститут автономії Великої Британії та Асоціація за сталий розвиток і демократію Ісландії (ALDA).

У 2023 році економіка Ісландії зросла на 5%, що є другим за темпами зростання після Мальти серед багатих європейських економік, згідно з останнім звітом Міжнародного валютного фонду World Economic Outlook, опублікованим цього тижня. Це набагато вище за середній темп зростання країни, що становив майже 2% за десятиліття з 2006 по 2015 рік.

За даними двох аналітичних центрів, у період з 2020 до 2022 року 51% працівників у країні прийняли пропозицію про скорочення робочого часу, включно з чотириденним робочим тижнем. За їхніми даними, на сьогодні ця цифра буде ще вищою.

Це дослідження демонструє реальну історію успіху: скорочений робочий день став широко поширеним явищем в Ісландії. Їхня економіка сильна за низкою показників - заявив Гудмундур Д. Харальдссон, дослідник з Alda.

Інститут автономії та ALDA також заявили, що низький рівень безробіття в Ісландії є "переконливим показником життєздатності економіки".

Додамо

Під час експерименту зі зниження робочого навантаження, державні службовці в Ісландії працювали 35-36 годин на тиждень без зниження оплати. Багато учасників раніше працювали 40 годин на тиждень.

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Експеримент на початковому етапі охоплював 2500 осіб - понад 1% працездатного населення Ісландії на той момент - він був спрямований на підтримання або підвищення продуктивності за умови поліпшення балансу між роботою та особистим життям. Дослідники виявили, що продуктивність залишилася незмінною або покращилася на більшості робочих місць, у той час як благополуччя працівників "різко" зросло за низкою показників: від сприйманого стресу і вигорання до здоров'я і балансу між роботою та особистим життям.

Після судових розглядів ісландські профспілки домовилися про скорочення робочого часу для десятків тисяч своїх членів по всій країні.

Нагадаємо

Водночас, у Греції, починаючи з 1 липня 2024 року, багато працівників будуть зобов'язані працювати шість днів на тиждень, в рамках реформи трудового законодавства, спрямованої на боротьбу з "чорною зайнятістю" і спрощення управління в компаніях.

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