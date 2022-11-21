Бельгія вводить чотириденний робочий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні в Бельгії почала діяти система 4-денного робочого тижня. Про це УНН пише посилаючись на Euronews.
Деталі
Постанова, ухвалена після того, як партії, які формують коаліційний уряд, у червні досягли домовленості про реформу трудового життя, набула чинності сьогодні.
За домовленістю працівники зможуть запросити у роботодавця можливість працювати протягом 4 днів. Якщо працівник бажає та погоджується з роботодавцем, він зможе завершити 38-годинний робочий період за 4 дні замість 5 днів.
Ті, хто зможе скористатися цією можливістю, зможуть взяти 3 дні відпустки або використати додатковий 1 день відпустки протягом тижня.
Ця можливість діятиме протягом 6 місяців у результаті угоди з роботодавцем. Угода може бути продовжена за взаємною згодою.
Роботодавці мають право відмовити у такому проханні. Однак відмова має бути заснована на поважній причині.
Деякі організації критикують практику та звертають увагу на невдачі концентрації робочого навантаження на 4 дні замість 5 днів з погляду робочих місць.
Додамо
У січні державні службовці, які працюють на федеральний уряд Бельгії, отримали право відключати робочі пристрої та ігнорувати повідомлення у неробочий час.