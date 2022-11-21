Бельгия вводит четырехдневную рабочую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Бельгии начала действовать система 4-дневной рабочей недели. Об этом УНН пишет ссылаясь на Euronews.
Детали
Постановление, принятое после того, как партии, формирующие коалиционное правительство, в июне достигли договоренности о реформе трудовой жизни, вступило в силу сегодня.
По договоренности работники смогут запросить у работодателя возможность работать в течение 4 дней. Если работник желает и согласен с работодателем, он сможет завершить 38-часовой рабочий период за 4 дня вместо 5 дней.
Те, кто сможет воспользоваться этой возможностью, смогут взять 3 дня отпуска или использовать дополнительный 1 день отпуска в течение недели.
Эта возможность будет действовать в течение 6 месяцев в результате соглашения с работодателем. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию.
Работодатели имеют право отказать в такой просьбе. Однако отказ должен быть основан на уважительной причине.
Некоторые организации критикуют практику и обращают внимание на неудачи концентрации рабочей нагрузки на 4 дня вместо 5 дней с точки зрения рабочих мест.
Добавим
В январе государственные служащие, работающие на федеральное правительство Бельгии, получили право отключать рабочие устройства и игнорировать сообщения в нерабочее время.