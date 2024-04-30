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Парламент Ісландії затвердив довгострокову політику підтримки України

Парламент Ісландії затвердив довгострокову політику підтримки України

Київ • УНН

 • 21207 перегляди

Парламент Ісландії одноголосно схвалив довгострокову політику підтримки України на 2024-2028 роки, ще більше зміцнивши позицію країни як надійного друга, партнера та союзника України у протидії російській агресії.

Парламент Ісландії схвалив  довгострокову політику підтримки України на 2024-2028 роки. Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку та заявив, що Ісландія – надійний друг, партнер і союзник, передає УНН. 

Я вдячний парламенту Ісландії та уряду на чолі з прем’єр-міністром Б'ярні Бенедіктссоном за схвалення довгострокової політики підтримки України на 2024-2028 роки

- написав Зеленський у соцмережі X.

За його словами,  Ісландія – надійний друг, партнер і союзник України. Президент наголосив, що Україна високо цінує потужну та всебічну політичну, безпекову та фінансову допомогу Ісландії у протидії російській агресії.

Як додала міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд, резолюцію про довгострокову підтримку України парламент ухвалив без жодного голосу проти. 

Вона також висловила сподівання на якнайшвидше укладення двосторонньої угоди з Україною, що ще більше продемонструє підтримку Ісландії.

Ісландія виділить близько 2 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо боєприпасів для України25.03.24, 19:27 • 26637 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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