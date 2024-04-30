Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  123123 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  133646 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  197067 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  166451 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186382 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160761 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142912 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126940 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98939 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86574 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  293840 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  290021 просмотра

Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины

Парламент Исландии единогласно одобрил долгосрочную политику поддержки Украины на 2024-2028 годы, еще больше укрепив позицию страны как надежного друга, партнера и союзника Украины в противодействии российской агрессии.

политика •   •  1325 просмотра
Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины

Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции

Украинские войска продолжают удерживать свои позиции в Крынках Херсонской области, несмотря на российские атаки и превосходящую численность противника, отбив три штурма.

Война •   •  1772 просмотра
Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции

Харьков снова под ударом армии рф - ОВА

Харьков атакуют российские войска, в городе раздаются взрывы, жителей призывают немедленно укрыться в укрытиях.

Война •   •  2159 просмотра
Харьков снова под ударом армии рф - ОВА

Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные

После полномасштабного российского вторжения в Украине значительно возросло количество мошеннических транзакций и убытков, причиненных мошенниками, - в 2023 году убытки от незаконных действий с платежными картами достигли почти 833 миллиона гривен, что на 73% больше, чем в 2022 году.

Экономика •   •  2712 просмотра
Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные

Лондонский марафон установил мировой рекорд с 840 000 участников

Лондонский марафон 2025 года получил рекордное количество заявок - 840 318, что превысило предыдущий мировой рекорд в 578 374, установленный в прошлом году, с заметным увеличением количества заявок от женщин до 49%.

спорт •   •  3276 просмотра
Лондонский марафон установил мировой рекорд с 840 000 участников

Херсон утром подвергся очередному удару рф

Корабельный район Херсона утром попал под российский обстрел, в результате которого были повреждены летняя кухня, окна и двери частного дома, но никто из жителей не пострадал.

Война •   •  4508 просмотра
Херсон утром подвергся очередному удару рф

Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

В результате вражеского удара россии по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

Война •   •  14185 просмотра
Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что запрет TikTok в Европейском Союзе является возможным вариантом.

Новости Мира •   •  11706 просмотра
Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен

Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах

17 человек, в том числе ребенок, остаются госпитализированными в Одессе с ранениями различной степени тяжести в результате вчерашней российской атаки на город.

Война •   •  11773 просмотра
Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах

На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин ставят на воинский учет - ОВА

На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин записывают на военную службу, а в так называемой "Луганской народной республике" останутся работать только самые прибыльные шахты.

Война •   •  12635 просмотра
На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин ставят на воинский учет - ОВА