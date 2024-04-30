Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины

Парламент Исландии одобрил долгосрочную политику поддержки Украины на 2024-2028 годы. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и заявил, что Исландия - надежный друг, партнер и союзник, передает УНН.

Я благодарен парламенту Исландии и правительству во главе с премьер-министром Бьярни Бенедиктссоном за одобрение долгосрочной политики поддержки Украины на 2024-2028 годы - написал Зеленский в соцсети X.

По его словам, Исландия - надежный друг, партнер и союзник Украины. Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит мощную и всестороннюю политическую и финансовую помощь Исландии в противодействии российской агрессии.

Как добавила министр иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд, резолюцию о долгосрочной поддержке Украины парламент принял без единого голоса против.

Она также выразила надежду на скорейшее заключение двустороннего соглашения с Украиной, что еще больше продемонстрирует поддержку Исландии.

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