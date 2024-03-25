Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

Исландия решила поддержать чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для сил обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление на сайте исландского правительства.

Детали

Министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктсон подчеркнул, что это вклад "не только в защиту Украины, но и в и в собственные интересы безопасности".

Предполагается, что на проект Исландия потратит около двух миллионов евро.

Крайне важно, чтобы мы продолжали решительно поддерживать Украину, но таким образом мы делаем вклад не только в защиту народа страны, но и в международное право в более широком контексте и наши собственные интересы безопасности - заявил Бенедиктсон.

Кроме того, по его словам, сейчас на рассмотрении исландского парламента находится документ со стратегией долгосрочной поддержки Украины.

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Дополнение

Исландия также выделит 75 миллионов исландских крон (около 503 тысячи евро) на нужды украинских женщин, которые находятся в рядах Сил обороны. Речь идет об униформе, бронежилетах, медицинских и гигиенических средствах.

Напомним

Глава МИД Чехии заявил, что удалось получить 300 000 снарядов для Украины и что эти боеприпасы обеспечат жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на линии фронта.