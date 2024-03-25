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Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины
Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны, поддерживая безопасность Украины и международное право.
"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации
Ветеран Федор Калениченко и его жена Татьяна вновь открыли кофейню "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, создав семейное пространство с детским уголком, кинопоказом, книгообменом, зоной для домашних животных и бесперебойным электроснабжением во время перебоев с электричеством.
США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения
Министерство финансов США ввело санкции против 13 российских юридических и 2 физических лиц, задействованных в технологическом секторе и предоставлении финансовых услуг, с целью уклонения от санкций, введенных США против россии.
Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ
Еще две российские авиабомбы (ФАБ-250) были обнаружены в белгородской области россии, одна в районе шалаево, другая в районе казинки, пострадавших нет, а российский военный вертолет (Ми-8) разбился в районе ровеньки, ранив пилота.
Ракетная атака на Киев: спасатели закончили разбирать завалы
Спасатели завершили разбор завалов после российского ракетного удара по Киеву, в результате которого 10 человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка, и 2 были госпитализированы.
Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства
Латвийская авиакомпания airBaltic обсудила с украинскими чиновниками свои стратегические планы по возобновлению работы на украинском рынке после того, как воздушное пространство вновь откроется для гражданских полетов после войны.
В результате российского обстрела на Харьковщине погиб мужчина
65-летний гражданский мужчина погиб в Волчанске Харьковской области в результате российских обстрелов, которые повредили частные дома.
Поврежденная агрофирма и газопровод: россияне с десяток раз атаковали Днепропетровскую область
российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив сельскохозяйственную компанию, жилые дома, магазин, автомобиль, линии электропередач и газопровод.
Дело "ВиЭйБи Банка" направили в суд: в присвоении 1,2 млрд грн будут судить Олега Бахматюка и его родственницу
Олег Бахматюк, бывший владелец VAB Банка, и Наталья Василюк, бывшая глава наблюдательного совета банка, обвиняются НАБУ и САП в присвоении 1,2 млрд грн стабилизационных кредитов Национального банка Украины и переданы в суд.
Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды
Последняя массированная российская атака 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетическому сектору Украины, министр энергетики оценил убытки в миллиарды гривен. По его словам, "все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках".