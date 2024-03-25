Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  101603 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  106525 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  157804 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  152735 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153321 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215144 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180909 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176850 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172876 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140462 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  384489 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  344344 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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18 марта 2024, 18:47  •  478986 просмотра

Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны, поддерживая безопасность Украины и международное право.

Война •   •  14640 просмотра
Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации

Ветеран Федор Калениченко и его жена Татьяна вновь открыли кофейню "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, создав семейное пространство с детским уголком, кинопоказом, книгообменом, зоной для домашних животных и бесперебойным электроснабжением во время перебоев с электричеством.

Общество •   •  18628 просмотра
"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации

США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Министерство финансов США ввело санкции против 13 российских юридических и 2 физических лиц, задействованных в технологическом секторе и предоставлении финансовых услуг, с целью уклонения от санкций, введенных США против россии.

Экономика •   •  16120 просмотра
США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Еще две российские авиабомбы (ФАБ-250) были обнаружены в белгородской области россии, одна в районе шалаево, другая в районе казинки, пострадавших нет, а российский военный вертолет (Ми-8) разбился в районе ровеньки, ранив пилота.

Война •   •  14533 просмотра
Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Ракетная атака на Киев: спасатели закончили разбирать завалы

Спасатели завершили разбор завалов после российского ракетного удара по Киеву, в результате которого 10 человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка, и 2 были госпитализированы.

Война •   •  18516 просмотра
Ракетная атака на Киев: спасатели закончили разбирать завалы

Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

Латвийская авиакомпания airBaltic обсудила с украинскими чиновниками свои стратегические планы по возобновлению работы на украинском рынке после того, как воздушное пространство вновь откроется для гражданских полетов после войны.

Экономика •   •  17531 просмотра
Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

В результате российского обстрела на Харьковщине погиб мужчина

65-летний гражданский мужчина погиб в Волчанске Харьковской области в результате российских обстрелов, которые повредили частные дома.

Война •   •  15478 просмотра
В результате российского обстрела на Харьковщине погиб мужчина

Поврежденная агрофирма и газопровод: россияне с десяток раз атаковали Днепропетровскую область

российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив сельскохозяйственную компанию, жилые дома, магазин, автомобиль, линии электропередач и газопровод.

Общество •   •  16358 просмотра
Поврежденная агрофирма и газопровод: россияне с десяток раз атаковали Днепропетровскую область

Дело "ВиЭйБи Банка" направили в суд: в присвоении 1,2 млрд грн будут судить Олега Бахматюка и его родственницу

Олег Бахматюк, бывший владелец VAB Банка, и Наталья Василюк, бывшая глава наблюдательного совета банка, обвиняются НАБУ и САП в присвоении 1,2 млрд грн стабилизационных кредитов Национального банка Украины и переданы в суд.

Экономика •   •  15077 просмотра
Дело "ВиЭйБи Банка" направили в суд: в присвоении 1,2 млрд грн будут судить Олега Бахматюка и его родственницу

Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

Последняя массированная российская атака 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетическому сектору Украины, министр энергетики оценил убытки в миллиарды гривен. По его словам, "все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках".

Война •   •  17622 просмотра
Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды