Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину

Швеция намерена поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив 30 миллионов евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на парламент страны.

Министр обороны Пол Йонсон отметил, что потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских.

"Правительство сегодня решило, что Управление оборонной техники (FMV) может провести переговоры и заключить соглашение с ответственным органом Чешской Республики о финансовой поддержке закупок боеприпасов в Украину. Швеция намерена поддержать Чехию 30 миллионами евро в этой инициативе", - говориться в сообщении.

Сообщаеться, что финансирование вклада осуществляется в рамках 15-го пакета поддержки в той части, которая относится к поддержке в виде финансовых взносов в фонды и ряд двусторонних и многосторонних благотворительных проектов, которые страны ЕС и НАТО создали с целью поддержки Украины.

15-ый пакет поддержки находится на рассмотрении в Риксдаге (парламенте), и вклад Швеции в чешскую инициативу требует, чтобы Риксдаг проголосовал за предложение правительства о внесении дополнительных поправок в бюджет.

Дополнение

Польша присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран ЕС.

Норвегия объявила, что пожертвует около 140 миллионов евро, которые будут направлены на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.