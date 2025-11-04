Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People

Британский актер Джонатан Бейли был назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People, пишет УНН.

Имена победителей, как пишет Variety, были объявлены в понедельник вечером в программе "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon).

"Это честь всей жизни, - сказал Бейли о номинации. - И я хочу сказать тебе, Джимми, большое спасибо за то, что ты отказался, чтобы я мог быть здесь".

В 2025 году исполняется 40 лет со дня вручения награды "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих" (Sexiest Man Alive). Пока Бейли садился за стол для интервью, Фэллон представил две обложки с Бейли. На одной он по грудь в каменистом океане, а на второй без рубашки с пушистой собакой на руках.

Бейли рассказал, что впервые услышал о признании себя самым сексуальным мужчиной в мире 2025 года, когда играл в постановке шекспировского "Ричарда II".

"Единственное, что было безумнее, чем участие в "Ричарде II", - это быть приглашенным сюда", - сказал Бейли.

Как пишет Daily Mail, он также упомянул о том, что стал первым открытым геем, удостоенным этой чести, сказав ведущему: "В 2025 году я в некоторой степени взволнован тем, что журнал People пригласил кого-то, чтобы оказать эту честь тому, кто действительно может ценить ценность сексуального мужчины".

На вопрос, думает ли он, что люди будут относиться к нему иначе после победы в номинации "Самый сексуальный мужчина в мире", Бейли пошутил: "Очень надеюсь на это".

Бейли был широко представлен телезрителям в 2020 году в роли лорда Энтони Бриджертона в королевском драматическом сериале Netflix "Бриджертоны" (Bridgerton). Недавно британский актер появился на большом экране, сыграв принца Фийеро в фильме "Wicked: Чародейка" (Wicked) и доктора Генри Лумиса в фильме "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World: Rebirth).

Статья журнала People о самом сексуальном мужчине, который ныне живет, является ежегодной главной темой издания с 1985 года. Первым лауреатом премии стал Мел Гибсон. В 2024 году победителем стал Джон Красински. Среди других недавних лауреатов премии – Патрик Демпси, Крис Эванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан и Джон Ледженд.

