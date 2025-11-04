Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Киев • УНН
Британский актер Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии журнала People, о чем объявили в программе "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном". Бейли, известный по роли в "Бриджертонах", как сообщается, стал первым открытым геем, удостоенным этой награды.
Имена победителей, как пишет Variety, были объявлены в понедельник вечером в программе "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon).
"Это честь всей жизни, - сказал Бейли о номинации. - И я хочу сказать тебе, Джимми, большое спасибо за то, что ты отказался, чтобы я мог быть здесь".
В 2025 году исполняется 40 лет со дня вручения награды "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих" (Sexiest Man Alive). Пока Бейли садился за стол для интервью, Фэллон представил две обложки с Бейли. На одной он по грудь в каменистом океане, а на второй без рубашки с пушистой собакой на руках.
Бейли рассказал, что впервые услышал о признании себя самым сексуальным мужчиной в мире 2025 года, когда играл в постановке шекспировского "Ричарда II".
"Единственное, что было безумнее, чем участие в "Ричарде II", - это быть приглашенным сюда", - сказал Бейли.
Как пишет Daily Mail, он также упомянул о том, что стал первым открытым геем, удостоенным этой чести, сказав ведущему: "В 2025 году я в некоторой степени взволнован тем, что журнал People пригласил кого-то, чтобы оказать эту честь тому, кто действительно может ценить ценность сексуального мужчины".
На вопрос, думает ли он, что люди будут относиться к нему иначе после победы в номинации "Самый сексуальный мужчина в мире", Бейли пошутил: "Очень надеюсь на это".
Бейли был широко представлен телезрителям в 2020 году в роли лорда Энтони Бриджертона в королевском драматическом сериале Netflix "Бриджертоны" (Bridgerton). Недавно британский актер появился на большом экране, сыграв принца Фийеро в фильме "Wicked: Чародейка" (Wicked) и доктора Генри Лумиса в фильме "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World: Rebirth).
Статья журнала People о самом сексуальном мужчине, который ныне живет, является ежегодной главной темой издания с 1985 года. Первым лауреатом премии стал Мел Гибсон. В 2024 году победителем стал Джон Красински. Среди других недавних лауреатов премии – Патрик Демпси, Крис Эванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан и Джон Ледженд.
