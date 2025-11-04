Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People

Британський актор Джонатан Бейлі був названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією журналу People, пише УНН.

Імена переможців, як пише Variety, були оголошені у понеділок увечері у програмі "Вечірнє шоу з Джиммі Фелоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon).

"Це честь всього життя, - сказав Бейлі про номінацію. - І я хочу сказати тобі, Джіммі, велике спасибі за те, що ти відмовився, щоб я міг бути тут".

У 2025 році виповнюється 40 років з дня вручення нагороди "Найсексуальніший чоловік із тих, хто нині живе" (Sexiest Man Alive). Поки Бейлі сідав за стіл для інтерв'ю, Феллон представив дві обкладинки з Бейлі. На одній він по груди в кам'янистому океані, а на другій без сорочки з пухнастим собакою на руках.

Бейлі розповів, що вперше почув про визнання себе найсексуальнішим чоловіком у світі 2025 року, коли грав у постановці шекспірівського "Річарда II".

"Єдине, що було шаленішим, ніж участь у "Річарді II", - це бути запрошеним сюди", - сказав Бейлі.

Як пише Daily Mail, він також згадав про те, що став першим відкритим геєм, удостоєним цієї честі, сказавши ведучому: "У 2025 році я певною мірою схвильований тим, що журнал People запросив когось, щоб надати цю честь тому, хто дійсно може цінувати цінність сексуального чоловіка".

На запитання, чи думає він, що люди ставитимуться до нього інакше після перемоги в номінації "Найсексуальніший чоловік у світі", Бейлі пожартував: "Дуже сподіваюся на це".

Бейлі був широко представлений телеглядачам у 2020 році у ролі лорда Ентоні Бріджертона у королівському драматичному серіалі Netflix "Бріджертони" (Bridgerton). Нещодавно британський актор з'явився на великому екрані, зігравши принца Фійєро у фільмі "Wicked: Чародійка" (Wicked) та доктора Генрі Луміса у фільмі "Світ Юрського періоду: Відродження" (Jurassic World: Rebirth).

Стаття журналу People про найсексуальнішого чоловіка, який нині живе, є щорічною головною темою видання з 1985 року. Першим лауреатом премії став Мел Гібсон. У 2024 році переможцем став Джон Красінскі. Серед інших нещодавніх лауреатів премії – Патрік Демпсі, Кріс Еванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан та Джон Ледженд.

