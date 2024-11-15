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Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

Киев  •  УНН

 • 9220 просмотра

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Джон Красински, получивший титул «Самый сексуальный мужчина» по версии People, столкнулся с интенсивным троллингом в интернете. 45-летний актер был замечен мрачным во время прогулки в Нью-Йорке после получения награды.

Джон Красински выглядел мрачным во время прогулки в Нью-Йорке. Ранее исполнитель роли Джима Халперта в телесериале NBC "Офис" столкнулся с ожесточенным троллингом в интернете после получения титула "Самый сексуальный мужчина в мире" по версии People.

Пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Самый сексуальный мужчина в мире Джон Красински был запечатлен мрачным во время утренней прогулки за кофе. И это при том, что на этой неделе 45-летний актер, известный по роли Джима Халперта в сериале "Офис" на канале NBC, отпраздновал титул "Самого сексуального мужчины из ныне живущих" по версии издания People - на вечеринке с победителями прошлых лет Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.

Впоследствии, после своей победы, Джон Красински столкнулся с интенсивным троллингом в Интернете.

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"Я знаю, что я не кто-то знаменитый или что-то в этом роде" ... "Откуда они могут знать, что он действительно самый горячий"

- и тому подобные комментарии появлялись в сети.
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В то же время Красински сказал People, что был шокирован и смущен титулом, отметив, что его 41-летняя жена была в восторге от того, что ее мужа признали самым сексуальным мужчиной "из всех живых".

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Справка

Красински наиболее известен своей ролью Джима Халперта в популярном телесериале "Офис", который выходил в 2005-2013 годах.

Он также сыграл главную роль в сериале Майкла Бэя "13 часов" (2016) и в сериале Prime Video "Джек Райан" (2018-2023).

В последнее время он сделал себе имя как режиссер фильмов ужасов "Тихое место" (2018) и "Тихое место, часть II" (2020), а также "ЕСЛИ" (2024).

Он женат на актрисе Эмили Блант, и у них двое детей: 10-летняя Гейзел и 8-летняя Вайолет.

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В начале этой недели Красински был назван самым сексуальным мужчиной из живых людей. 45-летний Красински унаследовал титул от Патрика Демпси, который в прошлом году был признан самым сексуальным мужчиной в мире. Среди других самых сексуальных мужчин в мире: Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд, Пол Радд, Брэд Питт, Харрисон Форд и Мел Гибсон.

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