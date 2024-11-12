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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

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38-летняя актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка от музыканта Machine Gun Kelly. Новость появилась через год после того, как пара пережила потерю ребенка из-за выкидыша.

Голливудская актриса Меган Фокс объявила, что ждет четвертого ребенка, пишет УНН.

Детали

38-летняя звезда "Трансформеров" сообщила о том, что они, как указывает The Independent, с 34-летним музыкантом Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK), ждут ребенка, в Instagram 11 ноября.

В фотокарусели, которая сопровождает сообщение, мать троих детей, которых вскоре станет четверо, держала положительный тест на беременность перед камерой на одном снимке и держала на руках свой живот, покрытый черной жидкостью, на другом.

Она подписала фотографии словами из песни Келли "last november", которая, как отмечает The Independent, касалась прошлого выкидыша пары. Она написала: "Никогда ничего не потеряно. Добро пожаловать обратно".

В ноябре 2023 года Меган Фокс поделилась своим опытом выкидыша в двух трогательных стихах в своей книге Pretty Boys Are Poisonous. Во время интервью с Good Morning America Фокс рассуждала о том, как она пережила потерю, находясь рядом со своим женихом.

"Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным в своей жизни, - вспоминала она. - У меня трое детей, поэтому это было очень тяжело для нас обоих, и это отправило нас в очень дикое путешествие вместе и по отдельности... пытаясь разобраться: "Что это значит?" и "Почему это произошло?"

В другом интервью Women's Wear Daily в 2023 году она рассказала о внематочной беременности. "Этот опыт был намного сложнее, чем я ожидала, и я действительно проанализировала: "Почему это было так? Почему это было так сложно для меня?" - сказала Фокс. - Потому что, когда я была моложе, у меня была внематочная беременность, у меня были и другие вещи, о которых я не буду говорить, потому что, не дай Бог, мир будет в смятении".

"Но я проходила через другие подобные проблемы, но не с тем, в кого я была так влюблена", - добавила она.

Это будет четвертый ребенок Фокс и второй для Келли. У актрисы есть трое сыновей - Ноа, 12 лет, Бодхи, 10 лет, и Джорни, 8 лет - от бывшего мужа Брайана Остина Грина. Тем временем MGK, чье настоящее имя Колсон Бейкер, воспитывает дочь Кэсси, 15 лет, от бывшей партнерши Эммы Кэннон.

Дополнение

В марте 2020 года Фокс и Келли впервые пересеклись на съемках "Midnight in the Switchgrass". Вскоре после этого они публично заявили о своих отношениях, когда Фокс снялась в музыкальном клипе "Bloody Valentine" в мае 2020 года, всего через несколько дней после того, как Грин подтвердил их разрыв после почти десятилетия брака.

К январю 2022 года пара уже была помолвлена, и Фокс объявила об этой большой новости в Instagram. Она опубликовала видео, на котором Келли делает предложение.

В начале 2023 года начали распространяться слухи о разрыве Фокс и Келли, впрочем уже в апреле пресса писала, что пара возобновила отношения.

Меган Фокс появляется на страницах таблоидов не только из-за своей личной жизни. В начале 2024 года звезда попала в скандал, написав пост в Instagram, который возмутил многих украинцев.

Все началось с того, что в сети распространялось полутемное изображение звезды "Трансформеров". На нем Фокс была вместе с певцом Machine Gun Kelly, певицей Тейлор Свифт и звездой американского футбола Трэвисом Кэлси. Друзья в ночном клубе в Лас-Вегасе праздновали победу команды Кэлси Kansas City Chiefs в Суперкубке. Фотография распространилась в сети, потому что фанатов удивил внешний вид 37-летней Фокс, которая на фотографии казалась не похожей на себя. Некоторые даже предположили, что она сделала пластическую операцию, указывает BBC.

Чтобы прокомментировать это, Фокс обнародовала в своем Instagram две новые фотографии этого же момента, но при другом освещении. Актриса написала, что на предыдущем фото темные тени исказили черты ее лица. Однако, чтобы объяснить это, она использовала неожиданное сравнение.

Под этими фото Меган Фокс написала следующее: "...это была лишь затемненная фотография с телефона, где я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно приобрести только в Японии".

В комментариях актрису сразу же обвинили в ксенофобии, потому что такие слова оскорбляют украинских женщин и всех женщин в целом. Фокс ответила на комментарии так: "Боже мой. Это не то что я имела в виду. Украинские женщины горячие и поэтому в моем воображении надувные куклы также горячие. Дайте девушке пошутить, черт возьми".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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