Джон Бон Джови снова появится на сцене после тяжелой операции

В 2026 году группа Bon Jovi снова окажется в центре внимания, вернувшись в рамках своего тура Forever Tour, спустя четыре года после операции на голосовых связках Джона Бон Джови, которая поставила будущее группы под сомнение. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Группа и даже команда демонстрировали мне совершенно другой уровень братства, преданности и любви на протяжении трех с лишним лет, когда, знаете, денег не было. И их семьи ждут этого. И они никогда не теряли веры, что помогало мне продолжать бороться

Начиная свой европейский этап тура в Мюррейфилде в Эдинбурге 28 августа, группа выступит на стадионе Croke Park в Дублине 30 августа, а завершит свой тур на стадионе Wembley в Лондоне 4 сентября.

У певца есть еще одна причина радоваться: его сын Джейк и его жена, звезда сериала "Очень странные дела", Милли Бобби Браун, удочерили девочку в начале этого года.

Это безумие, это прекрасная вещь, и ты чувствуешь ответственность за детей своих детей, и это прекрасно, и праздники этого года будут намного ярче, и у нас со дня на день будет второй

Родом из Нью-Джерси, 63-летний музыкант давно считает, что восхождение Брюса Спрингстина к славе открыло двери для других местных артистов, включая его самого, получение контрактов на звукозапись. Ныне они добрые друзья уже несколько десятилетий, и этот альбом впервые объединяет их голоса в одном треке.

Мы пели вместе бесчисленное количество раз на протяжении многих лет или много [выпивали], знаете, но на самом деле позвонить ему и официально включить его в один из альбомов было замечательно. Это было замечательно. И это свидетельство нашей дружбы. Это свидетельство песни. И это хорошо также для фанатов. Знаете, они хотели это услышать, знаете, и такая песня, которой я так горжусь как автор, была именно тем типом песни для меня