Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції

07:48 • 1468 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 5364 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 30455 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 60580 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 56761 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 52112 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 76006 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 27512 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 23211 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 34341 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
Артилеристи показали взяття в полон диверсанта, який мав проводити ворожі ДРГ у КостянтинівкуVideo25 жовтня, 23:35 • 28918 перегляди
Київ атакували ворожі БпЛА: уламки впали на житлові будинки в Деснянському районі25 жовтня, 23:53 • 11991 перегляди
"Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатораPhoto02:19 • 32417 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей02:41 • 32618 перегляди
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto05:24 • 22349 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 47523 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 76015 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 60323 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 81614 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 78562 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 26691 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 32348 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 33132 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 34212 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 36874 перегляди
Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Гурт Bon Jovi повертається у 2026 році з туром Forever Tour, через чотири роки після операції на голосових зв'язках Джона Бон Джові. Співак також радіє народженню внучки та співпраці з Брюсом Спрінгстіном на новому альбомі.

Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції

У 2026 році гурт Bon Jovi знову опиниться в центрі уваги, повернувшись у рамках свого туру Forever Tour, через чотири роки після операції на голосових зв'язках Джона Бон Джові, яка поставила майбутнє гурту під сумнів. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Гурт і навіть команда демонстрували мені зовсім інший рівень братерства, відданості та любові протягом трьох з гаком років, коли, знаєте, грошей не було. І їхні родини чекають на це. І вони ніколи не втрачали віри, що допомагало мені продовжувати боротися 

– заявив Бон Джові.

Починаючи свій європейський етап туру в Мюррейфілді в Единбурзі 28 серпня, гурт виступить на стадіоні Croke Park у Дубліні 30 серпня, а завершить свій тур на стадіоні Wembley у Лондоні 4 вересня.

У співака є ще одна причина радіти: його син Джейк та його дружина, зірка серіалу "Дивні дива", Міллі Боббі Браун, вдочерили дівчинку на початку цього року.

Це божевілля, це прекрасна річ, і ти відчуваєш відповідальність за дітей своїх дітей, і це прекрасно, і свята цього року будуть набагато яскравішими, і у нас з дня на день буде друге

- сказав Бон Джові.

Родом з Нью-Джерсі, 63-річний музикант давно вважає, що сходження Брюса Спрінгстіна до слави відкрило двері для інших місцевих артистів, включаючи його самого, отримання контрактів на звукозапис. Нині вони добрі друзі вже кілька десятиліть, і цей альбом вперше поєднує їхні голоси в одному треку.

Ми співали разом незліченну кількість разів протягом багатьох років або багато [випивали], знаєте, але насправді зателефонувати йому та офіційно включити його до одного з альбомів було чудово. Це було чудово. І це свідчення нашої дружби. Це свідчення пісні. І це добре також для фанатів. Знаєте, вони хотіли це почути, знаєте, і така пісня, якою я так пишаюся як автор, була саме тим типом пісні для мене 

- зазначив Бон Джові.

Репер Емінем знайшов собі нову кохану. Як повідомляє TMZ, нова дівчина співака "роками перебувала в його близькому колі".

