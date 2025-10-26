Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції

У 2026 році гурт Bon Jovi знову опиниться в центрі уваги, повернувшись у рамках свого туру Forever Tour, через чотири роки після операції на голосових зв'язках Джона Бон Джові, яка поставила майбутнє гурту під сумнів. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Гурт і навіть команда демонстрували мені зовсім інший рівень братерства, відданості та любові протягом трьох з гаком років, коли, знаєте, грошей не було. І їхні родини чекають на це. І вони ніколи не втрачали віри, що допомагало мені продовжувати боротися

Починаючи свій європейський етап туру в Мюррейфілді в Единбурзі 28 серпня, гурт виступить на стадіоні Croke Park у Дубліні 30 серпня, а завершить свій тур на стадіоні Wembley у Лондоні 4 вересня.

У співака є ще одна причина радіти: його син Джейк та його дружина, зірка серіалу "Дивні дива", Міллі Боббі Браун, вдочерили дівчинку на початку цього року.

Це божевілля, це прекрасна річ, і ти відчуваєш відповідальність за дітей своїх дітей, і це прекрасно, і свята цього року будуть набагато яскравішими, і у нас з дня на день буде друге

Родом з Нью-Джерсі, 63-річний музикант давно вважає, що сходження Брюса Спрінгстіна до слави відкрило двері для інших місцевих артистів, включаючи його самого, отримання контрактів на звукозапис. Нині вони добрі друзі вже кілька десятиліть, і цей альбом вперше поєднує їхні голоси в одному треку.

Ми співали разом незліченну кількість разів протягом багатьох років або багато [випивали], знаєте, але насправді зателефонувати йому та офіційно включити його до одного з альбомів було чудово. Це було чудово. І це свідчення нашої дружби. Це свідчення пісні. І це добре також для фанатів. Знаєте, вони хотіли це почути, знаєте, і така пісня, якою я так пишаюся як автор, була саме тим типом пісні для мене