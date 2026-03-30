Двум судьям рф сообщено о подозрении за незаконные приговоры украинским пленным
Киев • УНН
Двум российским судьям сообщено о подозрении за приговор украинским пленным к 16 годам тюрьмы. Это грубое нарушение норм международного права.
Двум судьям 2-го Западного окружного военного суда РФ сообщено о подозрении за незаконные приговоры украинским военнопленным. Их приговорили к 16 годам заключения лишь за участие в боевых действиях на стороне Украины, что прямо запрещено международным правом. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум судьям 2-го Западного окружного военного суда РФ
По данным следствия, в сентябре 2025 года они вынесли приговоры украинским военнопленным - военным 95-й десантно-штурмовой и 21-й механизированной бригад ВСУ, которые попали в плен во время боевых действий.
Их приговорили к 16 годам лишения свободы за сам факт участия в войне на стороне Украины.
"Международное право прямо запрещает наказывать военнопленных за участие в боевых действиях. Несмотря на это, судьи использовали суд как инструмент наказания и легализации незаконного содержания", - добавили в Генпрокуратуре.
