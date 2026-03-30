Двом суддям рф повідомлено про підозру за незаконні вироки українським полоненим

$43.840.0450.490.12
ukenru
10:47 • 7732 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 16432 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 13201 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
06:43 • 21630 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 36872 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 50832 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 44968 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 74069 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 45971 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 57379 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Михайло Федоров
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
The New York Times
Шахед-136
Золото
Boeing 737

Двом суддям рф повідомлено про підозру за незаконні вироки українським полоненим

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

Двом російським суддям повідомлено про підозру за засудження українських полонених до 16 років тюрми. Це грубе порушення норм міжнародного права.

Двом суддям рф повідомлено про підозру за незаконні вироки українським полоненим

Двом суддям 2-го Західного окружного військового суду рф повідомлено про підозру за незаконні вироки українським військовополоненим. Їх засудили до 16 років ув’язнення лише за участь у бойових діях на боці України, що прямо заборонено міжнародним правом. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом суддям 2-го Західного окружного військового суду рф

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні 2025 року вони ухвалили вироки українським військовополоненим - військовим 95-ї десантно-штурмової та 21-ї механізованої бригад ЗСУ, які потрапили в полон під час бойових дій.

Їх засудили до 16 років позбавлення волі за сам факт участі у війні на боці України.

"Міжнародне право прямо забороняє карати військовополонених за участь у бойових діях. Попри це, судді використали суд як інструмент покарання та легалізації незаконного утримання", - додали у Генпрокуратурі.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Україна