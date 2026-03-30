Двом суддям рф повідомлено про підозру за незаконні вироки українським полоненим

Двом суддям 2-го Західного окружного військового суду рф повідомлено про підозру за незаконні вироки українським військовополоненим. Їх засудили до 16 років ув’язнення лише за участь у бойових діях на боці України, що прямо заборонено міжнародним правом. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, у вересні 2025 року вони ухвалили вироки українським військовополоненим - військовим 95-ї десантно-штурмової та 21-ї механізованої бригад ЗСУ, які потрапили в полон під час бойових дій.

Їх засудили до 16 років позбавлення волі за сам факт участі у війні на боці України.

"Міжнародне право прямо забороняє карати військовополонених за участь у бойових діях. Попри це, судді використали суд як інструмент покарання та легалізації незаконного утримання", - додали у Генпрокуратурі.

