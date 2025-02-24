Двое суток, лесами, между Житомирской и Ровенской областями: задержан нарушитель границы, который рисковал замерзнуть при -14°C
Киев • УНН
Пограничники спасли нарушителя, который двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями без еды и воды. Мужчина пережил встречу со стаей волков, дважды едва не утонул в болотах и наткнулся на минное поле.
Украинские пограничники спасли мужчину, который в течение нескольких суток оказался в лесополосе на пересечении нескольких областей, где встретился со стаей волков и едва не утонул в местных болотах.
Передает УНН со ссылкой на канал Госпогранслужбы Украины.
Двое суток среди минных полей и болот. Спасли очередного нарушителя
Отмечается, что мужчина самостоятельно составил маршрут, но «не взял с собой ни еды, ни воды».
Его поход едва не завершился фатально.
Мужчина двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями, за это время он наткнулся на минное поле, встретился со стаей волков и дважды лишь чудом не утонул в местных болотах, не говоря уже о риске замерзнуть при ночных -14°C.
Напомним,
На Закарпатье задержали двух военнообязанных, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчины три дня блуждали в горах, пока их не обнаружили пограничники по следам на снегу.
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