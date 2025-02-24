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Двое суток, лесами, между Житомирской и Ровенской областями: задержан нарушитель границы, который рисковал замерзнуть при -14°C

Киев  •  УНН

 • 1092 просмотра

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Пограничники спасли нарушителя, который двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями без еды и воды. Мужчина пережил встречу со стаей волков, дважды едва не утонул в болотах и наткнулся на минное поле.

Украинские пограничники спасли мужчину, который в течение нескольких суток оказался в лесополосе на пересечении нескольких областей, где встретился со стаей волков и едва не утонул в местных болотах.

Передает УНН со ссылкой на канал Госпогранслужбы Украины.

Двое суток среди минных полей и болот. Спасли очередного нарушителя

- говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что мужчина самостоятельно составил маршрут, но «не взял с собой ни еды, ни воды».

Его поход едва не завершился фатально.

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Мужчина двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями, за это время он наткнулся на минное поле, встретился со стаей волков и дважды лишь чудом не утонул в местных болотах, не говоря уже о риске замерзнуть при ночных -14°C.

- рассказывает пресс-служба ГПСУ.

Напомним,

На Закарпатье задержали двух военнообязанных, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчины три дня блуждали в горах, пока их не обнаружили пограничники по следам на снегу.

Не умел плавать, но полез в Тису: пограничники спасли уклониста19.02.25, 19:05 • 31844 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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