Дві доби, лісами, між Житомирщиною та Рівненщиною: затримано порушника кордону, який ризикував замерзнути при -14°C

Українські прикордонники врятували чоловіка, який упродовж декількох діб опинився у лісополосі на перетині декількох областей, де зустрівся зі зграєю вовків і ледь не втопився у місцевих болотах.

Передає УНН із посиланням на канал Держприкордонслужби України.

Зазначається, що чоловік самостійно склав маршрут, але "не взяв з собою ані їжі, ані води".

Його похід ледь не завершився фатально.

Чоловік дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною, за цей час він натрапив на мінне поле, зустрівся зі зграєю вовків та двічі лише дивом не втопився у місцевих болотах, не кажучи вже про ризик замерзнути за нічних -14°C.