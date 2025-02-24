Дві доби, лісами, між Житомирщиною та Рівненщиною: затримано порушника кордону, який ризикував замерзнути при -14°C

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15 березня, 19:03 • 119316 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 116029 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107239 перегляди

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Київ • УНН

 • 24967 перегляди

Прикордонники врятували порушника, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною без їжі та води. Чоловік пережив зустріч зі зграєю вовків, двічі ледь не потонув у болотах та натрапив на мінне поле.

Українські прикордонники врятували чоловіка, який упродовж декількох діб опинився у лісополосі на перетині декількох областей, де зустрівся зі зграєю вовків і ледь не втопився у місцевих болотах.

Передає УНН із посиланням на канал Держприкордонслужби України.

Дві доби серед мінних полів та боліт. Врятували чергового порушника

- ідеться у дописі ДПСУ.

Зазначається, що чоловік самостійно склав маршрут, але "не взяв з собою ані їжі, ані води".

Його похід ледь не завершився фатально.

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Чоловік дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною, за цей час він натрапив на мінне поле, зустрівся зі зграєю вовків та двічі лише дивом не втопився у місцевих болотах, не кажучи вже про ризик замерзнути за нічних -14°C.

- розповідає пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо

На Закарпатті затримали двох військовозобов'язаних, які намагались нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловіки три дні блукали в горах, поки їх не виявили прикордонники за слідами на снігу.

Не вмів плавати, але поліз у Тису: прикордонники врятували ухилянта19.02.25, 19:05 • 32287 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКримінал та НП
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