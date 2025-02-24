Дві доби, лісами, між Житомирщиною та Рівненщиною: затримано порушника кордону, який ризикував замерзнути при -14°C
Київ • УНН
Прикордонники врятували порушника, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною без їжі та води. Чоловік пережив зустріч зі зграєю вовків, двічі ледь не потонув у болотах та натрапив на мінне поле.
Українські прикордонники врятували чоловіка, який упродовж декількох діб опинився у лісополосі на перетині декількох областей, де зустрівся зі зграєю вовків і ледь не втопився у місцевих болотах.
Передає УНН із посиланням на канал Держприкордонслужби України.
Дві доби серед мінних полів та боліт. Врятували чергового порушника
Зазначається, що чоловік самостійно склав маршрут, але "не взяв з собою ані їжі, ані води".
Його похід ледь не завершився фатально.
Чоловік дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною, за цей час він натрапив на мінне поле, зустрівся зі зграєю вовків та двічі лише дивом не втопився у місцевих болотах, не кажучи вже про ризик замерзнути за нічних -14°C.
Нагадаємо
На Закарпатті затримали двох військовозобов'язаних, які намагались нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловіки три дні блукали в горах, поки їх не виявили прикордонники за слідами на снігу.
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