Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности ударных БпЛА в разных регионах Украины. Зафиксировано движение беспилотников в Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областях.
Зафиксировано движение ударных БпЛА на восточных и северных направлениях. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы продолжают фиксировать активность ударных беспилотников в разных регионах Украины.
К северу от Киевской области заметили беспилотники, которые движутся в сторону Житомирщины. На западе Сумской области зафиксировано движение БпЛА в направлении Черниговщины.
На востоке Сумщины беспилотники движутся в западном и юго-западном направлениях, тогда как на юге Сумской области наблюдается движение в Полтавскую область.
Кроме того, на северо-востоке Полтавщины заметили БпЛА, движущиеся в сторону Харьковской области, а в центральной части Харьковщины - в город Харьков и западное направление.
Другие беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей, двигаясь в направлении Днепропетровской области, тогда как на севере Черниговской области наблюдается движение в северном направлении.
В Киевской области зафиксировано движение БпЛА: работает ПВО14 дек. 2024, 04:25 • 20900 просмотров