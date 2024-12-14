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Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС

Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС

Киев  •  УНН

 • 5408 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности ударных БпЛА в разных регионах Украины. Зафиксировано движение беспилотников в Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областях.

Зафиксировано движение ударных БпЛА на восточных и северных направлениях. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы продолжают фиксировать активность ударных беспилотников в разных регионах Украины.

К северу от Киевской области заметили беспилотники, которые движутся в сторону Житомирщины. На западе Сумской области зафиксировано движение БпЛА в направлении Черниговщины. 

На востоке Сумщины беспилотники движутся в западном и юго-западном направлениях, тогда как на юге Сумской области наблюдается движение в Полтавскую область. 

Кроме того, на северо-востоке Полтавщины заметили БпЛА, движущиеся в сторону Харьковской области, а в центральной части Харьковщины - в город Харьков и западное направление. 

Другие беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей, двигаясь в направлении Днепропетровской области, тогда как на севере Черниговской области наблюдается движение в северном направлении. 

В Киевской области зафиксировано движение БпЛА: работает ПВО14 дек. 2024, 04:25 • 20900 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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