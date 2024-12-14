В Киевской области зафиксировано движение БпЛА: работает ПВО

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевщина!

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги

- говорится в сообщении.

Добавим

Ранее было проинформировано, что в области была объявлена воздушная тревога из-за вражеских БпЛА.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов