В Киевской области зафиксировано движение БпЛА: работает ПВО
Киев • УНН
На Киевщине работают силы противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских беспилотников. Население призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
Добавим
Ранее было проинформировано, что в области была объявлена воздушная тревога из-за вражеских БпЛА.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов13 дек. 2024, 23:13 • 7378 просмотров