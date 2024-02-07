Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей СУ-30СМ пролетели вблизи Аляски.
Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп
Рада проголосовала за вызов главы СБУ для обсуждения прослушивания журналистов, но не услышит его в ближайшее время, пока согласительный совет не определится с датой.
пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП
Пять человек погибли и 48 получили ранения в результате ракетных ударов по Киеву, Николаеву и Харькову.
Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info
Глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7, чтобы обсудить сотрудничество против россии и шаги для демократического развития Украины и свободы слова.
Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.
Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации
В этом месяце министр обороны Ллойд Остин даст показания перед Комитетом Палаты представителей по вопросам вооруженных сил относительно своего решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников национальной безопасности.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.
"В мясной штурм": в ГУР рассказали, как россия набирает для войны с Украиной наемников из Сирии
Россия вербует наемников из Сирии, которые проходят подготовку под Алеппо перед отправкой на войну в Украину.
Австрия отказала в экстрадиции в Украину экс-главы НБУ Шевченко – СМИ
Австрийские суды отклонили запрос Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, сославшись на продолжающуюся войну, которая делает передачу невозможной.
Полторы тысячи беспилотников в сутки: Боррелю показали, как Украина создает "Армию дронов"
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинскую компанию, которая производит 1500 дронов в день в рамках украинской программы "Армия беспилотников".