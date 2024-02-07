Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски

7 февраля, два российских стратегических бомбардировщика пролетели над водами вблизи американского штата Аляска, однако они оставались в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что российские Ту-95 летели около 9 часов в сопровождении истребителей СУ-30СМ. Они пролетели над Беринговым и Чукотским морями.

Полет осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - заявил командующий российской дальней авиации генерал-лейтенант сергей кобылаш.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что обнаружило четыре российских военных самолета, которые действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Напомним

7 февраля украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

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