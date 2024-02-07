Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 пролетіли поблизу Аляски
Київ • УНН
Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувачів СУ-30СМ пролетіли поблизу Аляски.
7 лютого, два російські стратегічні бомбардувальники пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска, проте вони залишались у міжнародному повітряному просторі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що російські Ту-95 летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів СУ-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.
Політ здійснювався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору,
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що виявило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.
Нагадаємо
7 лютого українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для нанесення ударів по об'єктах на території України.
Російські літаки ІЛ-22М та А-50 могли збити ЗРК Patriot – військовий експерт16.01.24, 03:35 • 29586 переглядiв