Два нефтяных танкера столкнулись и загорелись возле Ормузского пролива – Reuters

В Ормузском проливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, что привело к пожару. Экипажи обоих судов были успешно эвакуированы, разлива нефти не зафиксировано.

Два нефтяных танкера столкнулись и загорелись во вторник возле Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом транспортировки нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. Детали Авария произошла в 24 морских милях от восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов. По данным береговой охраны ОАЭ, с одного из судов - танкера Adalynn, были эвакуированы 24 члена экипажа в порт Хор-Факкан. Экипаж эвакуирован. Сейчас они в безопасности – сообщили в Береговой охране ОАЭ. Другой танкер, Front Eagle, принадлежащий норвежской компании Frontline (FRO.OL), потерпел пожар на палубе, однако экипаж также не пострадал. Все члены экипажа в безопасности, загрязнение не зафиксировано – заявил владелец судна, компания Frontline. По информации TankerTrackers.com, Front Eagle перевозил 2 миллиона баррелей иракской сырой нефти в китайский порт Чжоушань. В то же время Adalynn, принадлежащий индийской компании Global Shipping Holding Ltd, шел пустым в Суэцкий канал. Справка Ормузский пролив – стратегически важная водная артерия между Ираном и Оманом. По ней транспортируется около 20% мирового объема нефти. С пятницы продолжается обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, что повлекло за собой перебои в работе навигационных систем в регионе, включая район Ормузского пролива. Этот фактор мог повлиять на инцидент с танкерами. Напомним Как сообщал УНН, после атак Израиля на Иран торговое судоходство в районе Ормузского пролива сталкивается со сложностями контроля безопасности. Ряд стран советуют своим судам избегать плавания через Аденский залив.