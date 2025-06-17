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Два нефтяных танкера столкнулись и загорелись возле Ормузского пролива – Reuters

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В Ормузском проливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, что привело к пожару. Экипажи обоих судов были успешно эвакуированы, разлива нефти не зафиксировано.

Два нефтяных танкера столкнулись и загорелись возле Ормузского пролива – Reuters

Два нефтяных танкера столкнулись и загорелись во вторник возле Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом транспортировки нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Авария произошла в 24 морских милях от восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов. По данным береговой охраны ОАЭ, с одного из судов - танкера Adalynn, были эвакуированы 24 члена экипажа в порт Хор-Факкан.

Экипаж эвакуирован. Сейчас они в безопасности 

– сообщили в Береговой охране ОАЭ.

Другой танкер, Front Eagle, принадлежащий норвежской компании Frontline (FRO.OL), потерпел пожар на палубе, однако экипаж также не пострадал.

Все члены экипажа в безопасности, загрязнение не зафиксировано 

– заявил владелец судна, компания Frontline.

По информации TankerTrackers.com, Front Eagle перевозил 2 миллиона баррелей иракской сырой нефти в китайский порт Чжоушань. В то же время Adalynn, принадлежащий индийской компании Global Shipping Holding Ltd, шел пустым в Суэцкий канал.

Справка

Ормузский пролив – стратегически важная водная артерия между Ираном и Оманом. По ней транспортируется около 20% мирового объема нефти.

С пятницы продолжается обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, что повлекло за собой перебои в работе навигационных систем в регионе, включая район Ормузского пролива. Этот фактор мог повлиять на инцидент с танкерами.

Напомним

Как сообщал УНН, после атак Израиля на Иран торговое судоходство в районе Ормузского пролива сталкивается со сложностями контроля безопасности. Ряд стран советуют своим судам избегать плавания через Аденский залив.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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