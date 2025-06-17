Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися біля Ормузької протоки – Reuters
Київ • УНН
В Ормузькій протоці сталося зіткнення двох нафтових танкерів, що призвело до пожежі. Екіпажі обох суден було успішно евакуйовано, розливу нафти не зафіксовано.
Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися у вівторок біля Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом транспортування нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Аварія сталася за 24 морські милі від східного узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними берегової охорони ОАЕ, з одного з суден – танкера Adalynn, було евакуйовано 24 члени екіпажу до порту Хор-Факкан.
Екіпаж евакуйовано. Наразі вони у безпеці
Інший танкер, Front Eagle, що належить норвезькій компанії Frontline (FRO.OL), зазнав пожежі на палубі, однак екіпаж також не постраждав.
Всі члени екіпажу у безпеці, забруднення не зафіксовано
За інформацією TankerTrackers.com, Front Eagle перевозив 2 мільйони барелів іракської сирої нафти до китайського порту Чжоушань. Натомість Adalynn, що належить індійській компанії Global Shipping Holding Ltd, йшов порожнім до Суецького каналу.
Довідка
Ормузька протока – стратегічно важлива водна артерія між Іраном та Оманом. Нею транспортується близько 20% світового обсягу нафти.
З п’ятниці триває обмін ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном, що спричинило перебої в роботі навігаційних систем у регіоні, включаючи район Ормузької протоки. Цей фактор міг вплинути на інцидент з танкерами.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, після атак Ізраїлю на Іран торговельне судноплавство у районі Ормузької протоки стикається з складнощами контролю безпеки. Низка країн радять своїм суднам уникати плавання через Аденську затоку.