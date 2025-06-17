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Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися біля Ормузької протоки – Reuters

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

В Ормузькій протоці сталося зіткнення двох нафтових танкерів, що призвело до пожежі. Екіпажі обох суден було успішно евакуйовано, розливу нафти не зафіксовано.

Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися біля Ормузької протоки – Reuters

Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися у вівторок біля Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом транспортування нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Аварія сталася за 24 морські милі від східного узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними берегової охорони ОАЕ, з одного з суден – танкера Adalynn, було евакуйовано 24 члени екіпажу до порту Хор-Факкан.

Екіпаж евакуйовано. Наразі вони у безпеці 

– повідомили у Береговій охороні ОАЕ.

Інший танкер, Front Eagle, що належить норвезькій компанії Frontline (FRO.OL), зазнав пожежі на палубі, однак екіпаж також не постраждав.

Всі члени екіпажу у безпеці, забруднення не зафіксовано 

– заявив власник судна, компанія Frontline.

За інформацією TankerTrackers.com, Front Eagle перевозив 2 мільйони барелів іракської сирої нафти до китайського порту Чжоушань. Натомість Adalynn, що належить індійській компанії Global Shipping Holding Ltd, йшов порожнім до Суецького каналу.

Довідка

Ормузька протока – стратегічно важлива водна артерія між Іраном та Оманом. Нею транспортується близько 20% світового обсягу нафти.

З п’ятниці триває обмін ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном, що спричинило перебої в роботі навігаційних систем у регіоні, включаючи район Ормузької протоки. Цей фактор міг вплинути на інцидент з танкерами.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, після атак Ізраїлю на Іран торговельне судноплавство у районі Ормузької протоки стикається з складнощами контролю безпеки. Низка країн радять своїм суднам уникати плавання через Аденську затоку.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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