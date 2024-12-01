Два корабля с" Калибрами " рф замечены в Черном море

В Черном море находятся два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Однако в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах террористической страны через Керченский пролив прошло семь судов. Четыре из них двигались в направлении Босфора, три – к Азовскому морю, однако ни одно из этих судов не продолжило движение из Босфора.

Напоминаем

Агрессор продолжает нарушать международную конвенцию SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на своих судах.

Два корабля рф находятся в Черном море