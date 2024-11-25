Два корабля рф находятся в Черном море
Киев • УНН
В Черном море находятся два российских корабля, один из которых имеет ракеты «Калибр». В Азовском и Средиземном морях вражеских кораблей нет, а через Керченский пролив зафиксировано движение 11 судов.
В Черном море находятся два вражеских корабля, один из которых оснащен крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, в Азовском море вражеских судов не зафиксировано. В Средиземном море также не обнаружено вражеских кораблей.
В течение последних суток в Керченском проливе было зафиксировано движение судов:
- Шесть судов прошли к Черному морю, одно из них продолжило движение к Босфору.
- Пять судов отправились к Азовскому морю, четыре из которых двигались со стороны Босфора.
Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе24 нояб. 2024, 05:22 • 81388 просмотров