Дуда пообещал Зеленскому посетить Украину до окончания своей президентской каденции
Киев • УНН
Президенты Украины и Польши обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на россию. Дуда заверил в поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Говорили о двусторонних отношениях, дипломатической работе, важности давления на рф, а также - визите в Украину, передает УНН.
Детали
Глава Украинского государства поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого – с победой на них. Владимир Зеленский отметил, что продолжение помощи со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.
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Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.
Вы наш друг с самого начала, еще до начала полномасштабной войны. Спасибо, что могу рассчитывать на нашу дружбу. Спасибо польскому народу за поддержку
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Президенты Украины и Польши подробно обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на россию для достижения справедливого и длительного мира. Лидеры имеют одинаковую позицию: важно увеличивать совместное давление США, Европы и других стран мира на Россию и продолжать поиск решений, которые помогут ее остановить.
Зеленский также пригласил Анджея Дуду посетить Украину. Президент Польши подтвердил, что совершит визит до окончания своей каденции.
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