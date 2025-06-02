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Дуда пообещал Зеленскому посетить Украину до окончания своей президентской каденции

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Президенты Украины и Польши обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на россию. Дуда заверил в поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Дуда пообещал Зеленскому посетить Украину до окончания своей президентской каденции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Говорили о двусторонних отношениях, дипломатической работе, важности давления на рф, а также - визите в Украину, передает УНН.

Детали

Глава Украинского государства поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого – с победой на них. Владимир Зеленский отметил, что продолжение помощи со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.

Обработали 100% протоколов: Кароль Навроцкий стал президентом Польши02.06.25, 06:48 • 5006 просмотров

Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. 

Вы наш друг с самого начала, еще до начала полномасштабной войны. Спасибо, что могу рассчитывать на нашу дружбу. Спасибо польскому народу за поддержку 

– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше02.06.25, 11:19 • 2430 просмотров

Президенты Украины и Польши подробно обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на россию для достижения справедливого и длительного мира. Лидеры имеют одинаковую позицию: важно увеличивать совместное давление США, Европы и других стран мира на Россию и продолжать поиск решений, которые помогут ее остановить.

Зеленский также пригласил Анджея Дуду посетить Украину. Президент Польши подтвердил, что совершит визит до окончания своей каденции.

Дуда пожелал установления в Украине такого мира, который "остановит российский империализм"24.04.25, 14:06 • 6504 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Анджей Дуда
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша
Brent Oil
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