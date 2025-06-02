Дуда пообещал Зеленскому посетить Украину до окончания своей президентской каденции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Говорили о двусторонних отношениях, дипломатической работе, важности давления на рф, а также - визите в Украину, передает УНН.

Глава Украинского государства поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого – с победой на них. Владимир Зеленский отметил, что продолжение помощи со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.

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Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Вы наш друг с самого начала, еще до начала полномасштабной войны. Спасибо, что могу рассчитывать на нашу дружбу. Спасибо польскому народу за поддержку