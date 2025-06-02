Дуда пообіцяв Зеленському відвідати Україну до закінчення своєї президентської каденції
Київ • УНН
Президенти України та Польщі обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на росію. Дуда запевнив у підтримці членства України в ЄС і НАТО.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу, важливість тиску на рф, а також - візит в Україну, передає УНН.
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Глава Української держави привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Володимир Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.
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Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.
Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку
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Президенти України та Польщі детально обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.
Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.
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