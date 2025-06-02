Дуда пообіцяв Зеленському відвідати Україну до закінчення своєї президентської каденції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу, важливість тиску на рф, а також - візит в Україну, передає УНН.

Глава Української держави привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Володимир Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі

Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.

Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку