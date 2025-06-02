Дуда пообіцяв Зеленському відвідати Україну до закінчення своєї президентської каденції

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців
11:49 • 16242 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 97896 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 122257 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 184695 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 203394 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 119081 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 261804 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 186518 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123960 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108570 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
44%
750мм
Популярнi новини

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

2 червня, 05:57 • 128397 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

2 червня, 06:58 • 40689 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 23522 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 44578 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 22786 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 16208 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 261770 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 308220 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 321621 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 327295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 44759 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 106373 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 186505 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 129094 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 160114 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Дуда пообіцяв Зеленському відвідати Україну до закінчення своєї президентської каденції

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Президенти України та Польщі обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на росію. Дуда запевнив у підтримці членства України в ЄС і НАТО.

Дуда пообіцяв Зеленському відвідати Україну до закінчення своєї президентської каденції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Говорили про двосторонні відносини, дипломатичну роботу, важливість тиску на рф, а також - візит в Україну, передає УНН.

Деталі

Глава Української держави привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Володимир Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі02.06.25, 06:48 • 5006 переглядiв

Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО. 

Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку 

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі02.06.25, 11:19 • 2428 переглядiв

Президенти України та Польщі детально обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.

Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

Дуда побажав встановлення в Україні такого миру, який "зупинить російський імперіалізм"24.04.25, 14:06 • 6504 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Анджей Дуда
НАТО
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9