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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дуда хочет, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 3% ВВП

Дуда хочет, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 3% ВВП

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 09:42  •  9158 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда планирует предложить повысить требования к оборонным расходам стран НАТО с 2% до 3% ВВП во время своего предстоящего визита в США и переговоров с союзниками.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует обсудить возможное повышение расходов на оборону стран НАТО. Об этом польский президент заявил накануне своего визита в США, передает rmf24, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что на днях президент Польши Анджей дуда вместе с премьером Дональдом Туском планируют посетить США. Накануне поездки лидеры созвали заседание Совета национальной безопасности.

Открывая заседание, Дуда подчеркнул, что НАТО должно оставаться сильным, "устойчивым" и готовым ко всему уже сегодня. По его словам, Альянс должен выполнять свои обязательства, которые были взяты на последовательных саммитах НАТО.

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Я хочу предложить в ближайшее время, сейчас, во время нашего визита в Белый дом, и я буду говорить об этом со всеми другими нашими союзниками, включая Генерального секретаря НАТО (Йенса Столтенберга - прим. ред.) в штаб-квартире НАТО, чтобы страны НАТО совместно решили, что требованием Альянса будет тратить на оборону не столько 2 процента ВВП, сколько 3 процента ВВП. что это будет предел, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется

- заявил Дуда. 

Дополнение

Польский лидер подчеркнул, что странам НАТО следует усилить оборону, ведь никто не решится напасть на государство, которое будет готово встать на защиту своих границ. 

Дуда добавил, что сегодня Польша становится такой страной "благодаря реализации этой важнейшей задачи, которая стоит перед нами"

Как это было сделано предыдущей властью, несмотря на изменения, которые произошли в результате выборов, которые состоялись в октябре прошлого года, эта большая работа все еще проводится, за что я благодарю премьер-министра и вице-премьер-министра

- подытожил президент Польши. 

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Напомним

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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